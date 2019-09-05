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Экономика

Токио считает исключение Японии из южнокорейского списка приоритетных партнёров мерой возмездия

Write: 2019-09-05 14:20:57Update: 2019-09-05 18:17:35

Photo : YONHAP News

В Токио назвали мерой возмездия исключение Японии из южнокорейского списка приоритетных торговых партнёров. Токио передал такую позицию Сеулу 3 сентября, когда истёк срок изучения общественного мнения об исключении Японии из списка. В правительстве РК на это ответили, что данная мера нацелена на страны, дальнейшее сотрудничество с которыми представляется сложной задачей. Таким образом южнокорейская сторона подтвердила, что это не ответ на исключение РК из японского списка приоритетных партнёров. В Сеуле подтвердили готовность к диалогу с Токио. Южнокорейские власти намерены до конца сентября перемесить Японию в категорию стран, лишённых льгот при закупке местной продукции. 
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