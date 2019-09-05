Токио считает исключение Японии из южнокорейского списка приоритетных партнёров мерой возмездия

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В Токио назвали мерой возмездия исключение Японии из южнокорейского списка приоритетных торговых партнёров. Токио передал такую позицию Сеулу 3 сентября, когда истёк срок изучения общественного мнения об исключении Японии из списка. В правительстве РК на это ответили, что данная мера нацелена на страны, дальнейшее сотрудничество с которыми представляется сложной задачей. Таким образом южнокорейская сторона подтвердила, что это не ответ на исключение РК из японского списка приоритетных партнёров. В Сеуле подтвердили готовность к диалогу с Токио. Южнокорейские власти намерены до конца сентября перемесить Японию в категорию стран, лишённых льгот при закупке местной продукции.