Вскрылись новые подробности о побеге сотрудниц северокорейского ресторана в РК

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Побег в 2016 году в РК группы граждан КНДР, работавших в северокорейском ресторане в Китае, является «похищением и нарушением прав человека». К такому выводу пришла международная группа юристов. Она была сформирована из представителей Международной ассоциации юристов-демократов и Ассоциации юристов АТР. 31 августа юристы посетили Пхеньян, где опросили семерых из 12 северян, которые впоследствии вернулись на родину. В итоге они вынесли вердикт о том, что сам вывоз группы северян в РК подходит под категорию уголовного преступления. Опрошенные, в частности, сообщили, что они не знали, куда направляются. По их словам, управляющий рестораном убедил их в том, что они едут в Малайзию для того, чтобы участвовать в открытии нового ресторана. Опрошенные также заявили, что бежали после того, как подслушали разговор управляющего и сотрудника Национальной службы разведки РК. Юристы подчеркнули, что разделение семей, в том числе путём похищения людей, является антигуманным действием и серьёзным нарушением прав человека. Вернувшиеся на родину северяне не виделись с родными более трёх лет. Сообщается, что юристы попытались опросить бывших работников северокорейского ресторана, когда те находились в РК, но южнокорейские власти не дали на это разрешения. Юристы намерены подготовить доклад по этому делу и направить его в конце сентября в комитет ООН по правам человека.