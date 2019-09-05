В РК недостаточно сильна отрасль химического сырья

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РК на третьем месте среди стран ОЭСР по объёму продаж и оперативной прибыли отрасли химического сырья. На это указывают результаты опроса представителей 5.300 международных профильных компаний, проведённого Корейским институтом экономических исследований. Так, в прошлом году продажи отечественной отрасли химического сырья составили 230 трлн 700 млрд вон или 192,5 млрд долларов, а операционная прибыль - 17 трлн 600 млрд вон или 14 млрд 600 млн долларов. На первых местах в этой категории США и Япония. По размеру персонала южнокорейские компании на 22-й позиции. Уровень роста продаж составил 7,9% - 20-е место. Рентабельность продаж составила 7,6% - 21-е место. В Корейском институте экономических исследований отмечают, что проблема отечественной отрасли химического сырья состоит в незначительных масштабах профильных компаний.