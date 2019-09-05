Тайфун «Линлин» подошёл к Корейскому полуострову

Photo : YONHAP News

Тайфун «Линлин» набирает скорость, двигаясь на север. В 9 часов утра в четверг он проходил в море к юго-западу от японского острова Окинава. Прогнозируется, что тайфун окажет влияние на Корейский полуостров уже в пятницу и непосредственно ударит по столичному району в субботу. Ожидается, что максимальная скорость ветра достигнет 126-162 километров в час, или 35-45 метров в секунду. На большей части территории РК ещё до приближения тайфуна ожидаются сильный ветер и дожди. До конца дня 5 сентября в центральных районах и на острове Чечджудо прогнозируются осадки до 200 мм. Власти Сеула отложили фестиваль беспилотных летающих аппаратов Seoul Drone Challenge-2019, который должен был пройти 7 сентября. Кроме того, из-за стихии отменены или отложены ряд акций, приуроченных к празднику Чхусок, празднику урожая и поминовения предков, который в этом году отмечается с 12 по 14 сентября.