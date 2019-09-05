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Политика

Президент РК Мун Чжэ Ин прибыл с визитом в Лаос

Write: 2019-09-05 15:59:34Update: 2019-09-05 19:08:12

Президент РК Мун Чжэ Ин прибыл с визитом в Лаос

Photo : YONHAP News

Президент РК Мун Чжэ Ин прибыл в четверг во Вьентьян, столицу Лаоса, последний пункт его нынешнего зарубежного турне в страны Юго-Восточной Азии. Цель визита – активизация сотрудничества РК со странами-членами АСЕАН в различных сферах. Мун Чжэ Ин стал первым южнокорейским  лидером,  который наносит государственный визит в Лаос. В программе – переговоры с президентом Лаоса   Буннянгом Ворачитом и премьер-министром Тхонглуном Сисулитом. Будут обсуждаться вопросы сотрудничества в таких сферах как гидроэнергетика, информационно-коммуникационные технологии и сельское хозяйство. Посетив Лаос, Мун Чжэ  Ин выполнит предвыборное обещание побывать в течение своего президентского срока во всех 10 странах-членах АСЕАН. 
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