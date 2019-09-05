Замглавы МИД Ли Тхэ Хо примет участие в форуме по вопросам сотрудничества

Замминистра иностранных дел РК Ли Тхэ Хо примет участие в корейско-российском форуме по вопросам сотрудничества на региональном уровне, который пройдёт в пятницу во Владивостоке. Как сообщили в четверг в южнокорейском внешнеполитическом ведомстве, участники форума обсудят различные аспекты двустороннего сотрудничества – от торговли и инвестиций до гуманитарных обменов. Договорённость об активизации контактов на региональном уровне была достигнута в ходе состоявшегося в 2017 году визита президента РК Мун Чжэ Ина в Россию. Первый форум прошёл в ноябре прошлого года в Пхохане.