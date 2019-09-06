Photo : YONHAP News

Москва окажет содействие южнокорейским инвестициям в экономику Дальнего Востока. Как сообщили в пятницу в министерстве планирования и финансов РК, об этом заявил вице-премьер России, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в ходе состоявшейся в четверг во Владивостоке встречи с вице-премьером, министром планирования и финансов РК Хон Нам Ги. Участники встречи договорились приложить усилия для того, чтобы намеченные на 24 сентября в Москве экономические консультации оказались результативными. Хон Нам Ги предложил создать совместно с Россией крупный инвестиционный фонд для разработки ключевых промышленных материалов, комплектующих и оборудования. В тот же день южнокорейский вице-премьер встретился с вице-премьером Китая Ху Чуньхуа, заместителем премьер-министра Вьетнама Чин Динь Зунгом и вице-премьером КНДР Ли Рён Намом.