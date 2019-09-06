Тайфун Линлин приближается к западному побережью Корейского полуострова

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Тайфун Линлин, который сопровождается сильным ветром и ливнями, в 7 часов утра в пятницу прошёл над морем северо-западнее японского острова Окинава со скоростью 20-30 км/час. Как сообщили в метеорологической администрации РК, атмосферное давление в его центре составляет 940 гектопаскалей, а максимальная скорость ветра - 47 м/сек или 169 км/час. По прогнозу синоптиков, в 3 часа ночи в субботу тайфун пройдёт над морем в 150 км юго-западнее острова Чечжудо, а в 15 часов в тот же день – над морем в 140 км юго-западнее Сеула. К 19 часам тайфун, набрав скорость, пройдёт над северокорейскими провинциями Хванхэдо. Для всех регионов РК объявлено штормовое предупреждение.