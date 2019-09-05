Президент РК Мун Чжэ Ин посетил все 10 стран-членов АСЕАН

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5 сентября президент РК Мун Чжэ Ин в ходе визита в Лаос побывал на строительстве дороги, парка и дамбы на реке Меконг. Эти проекты реализуются через южнокорейский правительственный фонд экономического развития и сотрудничества. Мун Чжэ Ин выразил надежду на то, что «Чудо реки Ханган», как называют экономический взлёт РК, станет толчком к «Чуду реки Меконг». Он отметил, что РК будет активно делиться опытом в развитии сельского хозяйства, окажет помощь Лаосу в управлении водными ресурсами Меконга. Мун Чжэ Ин пообещал помочь в строительстве портов, мостов, железных и автодорог. Южнокорейский лидер напомнил, что, побывав в Таиланде, Мьянме и Лаосе, он выполнил обещание посетить все 10 стран-членов АСЕАН до истечения своего президентского срока. В прошлом году объём торговли РК и АСЕАН составил 160 млрд долларов. В администрации президента отметили, что нынешняя поездка позволила заручиться поддержкой этих стран в реализации «новой южной политики» Сеула.