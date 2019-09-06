Около половины занятых южнокорейцев будут работать в праздник Чхусок

45% южнокорейцев, имеющих постоянную работу, не будут отдыхать в период выходных по случаю осеннего праздника урожая и поминовения предков Чхусок. На это указывают результаты опроса, проведённого порталом Job Korea. В случае с корейцами, имеющими временную работу, отметка составила 65%. Непосредственно 13 сентября, когда отмечается праздник, показатель составил 63%. При этом половина респондентов не получат дополнительных выплат за работу в официальный выходной. Только 26% корейцев, работающих в предстоящий праздник, получат отгулы.