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Экономика

Около половины занятых южнокорейцев будут работать в праздник Чхусок

Write: 2019-09-06 10:37:39Update: 2019-09-06 10:47:50

Около половины занятых южнокорейцев будут работать в праздник Чхусок

45% южнокорейцев, имеющих постоянную работу, не будут отдыхать в период выходных по случаю осеннего праздника урожая и поминовения предков Чхусок. На это указывают результаты опроса, проведённого порталом Job Korea. В случае с корейцами, имеющими временную работу, отметка составила 65%. Непосредственно 13 сентября, когда отмечается праздник, показатель составил 63%. При этом половина респондентов не получат дополнительных выплат за работу в официальный выходной. Только 26% корейцев, работающих в предстоящий праздник, получат отгулы. 
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