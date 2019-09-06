Джозеф Данфорд: Американские военные нацелены на контакты с КНДР

Photo : YONHAP News

В числе первоочередных задач американских военных - обеспечение поддержки дипломатических контактов с КНДР. Об этом заявил председатель Объединённого комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд, выступая 5 сентября на заседании Совета по международным отношениям. Он отметил, что в последние несколько лет не видел важных изменений в ядерном потенциале Севера. Данфорд подчеркнул: «Наша политика на Корейском полуострове нацелена главным образом на сдерживание Севера». Он сказал, что данная позиция остаётся без изменений. Ему был задан вопрос о том, будут ли военные противодействовать постоянным ракетным испытаниям и производству ядерного топлива в КНДР. На это Данфорд ответил, что сейчас не может раскрыть соответствующую информацию.