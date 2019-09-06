КНДР продолжает развитие ракетной программы

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С конца 2017 года КНДР прекратила запуски межконтинентальных баллистических ракет, но развитие ракетной программы продолжается. Об этом сообщили 5 сентября представители комитета Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении КНДР, представив доклад с итогами исследования ситуации, которое проводилось с февраля по конец августа. Отмечается, что объект по обогащению урана в Ёнбёне продолжает функционировать, как и экспериментальный легководный реактор в ядерном центре Ёнбён. В документе говорится о продолжении строительных работ, связанных с легководным реактором в ядерном центре Ёнбён, а также работа дамбы на близлежащей реке Курёнган, откуда подаётся вода для охлаждения. Высказываются опасения о том, что последние северокорейские ракеты способны обойти систему защиты от баллистических ракет. На пусковой площадке, с которой запускалась жидкотопливная ракета «Нодон», установлена твёрдотопливная ракета «Пуккыксон-2». В этой связи озвучивается предположение о том, что Север в настоящий момент ставит своей целью разработку первой ступени межконтинентальной баллистической ракеты на твёрдом топливе. Продолжается работау по перераспределению ракетных объектов и их скрытию под землёй.