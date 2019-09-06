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5 сентября в Сеуле состоялась встреча министров обороны РК и Индии. Чон Гён Ду и Раджнатх Сингх договорились укреплять сотрудничество в сфере обороны и обороной промышленности. Для этого принято решение как можно скорее провести встречу заместителей министров иностранных дел и обороны, а также активизировать обмены между различными родами войск и в сфере подготовки офицеров. Чон Гён Ду объяснил своему коллеге суть усилий Сеула по укреплению мира и реализации денуклеаризации на Корейском полуострове, призвав Индию к всесторонней поддержке. Раджнатх Сингх выразил полную поддержку позиции РК и готовность оказать ей посильную помощь вместе с мировым сообществом.