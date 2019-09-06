Пхеньян вновь критикует Сеул за наращивание наступательного вооружени

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Пхеньян вновь подверг Сеул критике за принятие на вооружение истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35А. Северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что недавно в РК из США прибыли два F-35А, что указывают на сохранение у Юга намерения нанести превентивный удар по Северу. Заявления южнокорейской стороны о том, что принятие на вооружение истребителей никак не связано с КНДР, говорится в сообщении ЦТАК, более не может служить оправданием действий южнокорейской стороны. В агентстве подчеркнули, что наращивание Югом военной мощи является подтверждением оправданности военных мер Пхеньяна.