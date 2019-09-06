КНДР пыталась в обход санкций ООН ввезти более 100 тысяч бутылок водки

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КНДР пыталась ввезти в страну в обход международных санкций более 100 тысяч бутылок российской и белорусской водки, сообщается в докладе Комитета по санкциям Совета Безопасности ООН. Так, в ноябре прошлого года был пресечён ввоз в КНДР 15.600 бутылок водки белорусского производства стоимостью 14.160 долларов, а в феврале этого года - 90 тысяч бутылок российской водки на сумму 27.125 долларов. Алкоголь относится к категории предметов роскоши, запрещённых к ввозу в КНДР резолюциями Совбеза ООН. Кроме того, КНДР импортировала дорогостоящие автомобили, в частности, Mercedes Maybach, на котором передвигается северокорейский лидер Ким Чон Ын. Эксперты ООН также обладают информацией о связях универмага «Тэсон» в Пхеньяне с группой «Тэсон», причастной к развитию ракетной программы КНДР.