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КНДР пыталась в обход санкций ООН ввезти более 100 тысяч бутылок водки

Write: 2019-09-06 15:18:57Update: 2019-09-06 17:40:11

КНДР пыталась в обход санкций ООН ввезти более 100 тысяч бутылок водки

Photo : YONHAP News

КНДР пыталась ввезти в страну в обход международных санкций более 100 тысяч бутылок российской и белорусской водки, сообщается в докладе Комитета по санкциям Совета Безопасности ООН. Так, в ноябре прошлого года был пресечён ввоз в КНДР 15.600 бутылок водки белорусского производства стоимостью 14.160 долларов, а в феврале этого года - 90 тысяч бутылок российской водки на сумму 27.125 долларов. Алкоголь относится к категории предметов роскоши, запрещённых к ввозу в КНДР резолюциями Совбеза ООН. Кроме того, КНДР импортировала дорогостоящие автомобили, в частности, Mercedes Maybach,  на котором передвигается северокорейский лидер Ким Чон Ын.   Эксперты ООН также обладают информацией о связях универмага «Тэсон» в Пхеньяне с группой «Тэсон», причастной к развитию ракетной программы КНДР. 
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