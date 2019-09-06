Правительство РК выделит более 1 млрд долларов на активизацию экспорта

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Министерство промышленности, торговли и энергетики РК сообщило в пятницу о выделении 1 трлн 730 млрд вон или 1 млрд 446 тыс. долларов на поддержку экспортной отрасли в следующем году. Показатель впервые превышает 1 трлн вон. Часть суммы - 1 трлн 16 млрд 800 млн вон - обеспечена за счёт дополнительного бюджета. Столь значительная поддержка связана с сокращением экспорта на протяжении девяти месяцев подряд. В основном средства планируется направить на активизацию отрасли и расширение экспортных рынков. Экспорт в южный и северный регионы планируется увеличить более чем на 30%. Кроме того, власти намерены активно использовать преимущества соглашений о свободной торговли.