РК и Россия развивают сотрудничество в сфере железных дорог

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Корейская корпорация железных дорог KORAIL стремится к укреплению сотрудничества с компанией «Российские железные дороги». С этой целью корпорация отправила свою делегацию во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме. 5 сентября состоялись переговоры главы KORAIL Сон Бён Сока и председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозёрова. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в развитии систем железных дорог двух стран. Сон Бён Сок выразил желание KORAIL выйти к трансконтинентальной железной дороге, представив детальный план. Стороны договорились тесно сотрудничать в деле присоединения РК к Организации сотрудничества железных дорог (OSJD) и к Соглашению о международном железнодорожном грузовом сообщении (SMGS). Кроме того, достигнута договорённость об обеспечении удачной пробной отправки грузового состава через КНДР по Транссибирской магистрали. Помимо этого, стороны создадут рабочие каналы сотрудничества в сфере информационных технологий и логистики. Россия поделится опытом работы с железными дорогами на материке.