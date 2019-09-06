Hunet: работающие корейцы потратят в праздник Чхусок около 390 долларов

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Сотрудники южнокорейских компаний потратят в среднем 467 тыс. вон или 390 долларов на проведение осеннего праздника урожая и поминовения предков Чхусок. Об этом сообщила в пятницу компания по непрерывному профессиональному частному образованию Hunet, опубликовав результаты опроса, проведённого среди 1.107 сотрудников компаний. В предстоящие выходные им удастся отдохнуть в среднем 3,6 дня. Чем меньше компания, тем ниже показатель. Самая высокая отметка в иностранных компаниях – 4,2 дня. По расходам средний показатель среди семейных людей составил 436 долларов, а среди одиноких - 320 долларов. Около половины респондентов заявили, что потратят средства на денежные подарки родителям. Далее следуют такие варианты как покупка подарков, подготовка ритуального стола и расходы на поездку на малую родину.