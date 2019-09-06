В Кванжу начинается Gwangju Design Biennale 2019

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6 сентября в городе Кванчжу начинается дизайнерская выставка Gwangju Design Biennale 2019. Она продлится в течение 55 дней. Цель мероприятия состоит в представлении дизайнерского видения человеческого сообщества, а также ценности и роли дизайнерской мысли. В рамках биеннале подготовлены тематический павильон, экспозиции на международные темы, павильон частных компаний и промышленности и другие. Кроме того, запланированы спецпоказ, научный форум и многие другие мероприятия. В выставке принимают участие 650 дизайнеров из 50 стран, а также 120 компаний, которые покажут 1.130 проектов.