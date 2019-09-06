Samsung и LG показали в Берлине новые флагманы

Photo : YONHAP News

6 сентября в Берлине стартовала выставка инноваций IFA-2019, которая собирает любителей электронных новинок со всего мира. Южнокорейские компании Samsung Electronics и LG Electronics представили новые складные смартфоны, продолжая гонку в этом сегменте. Samsung Electronics показала Galaxy Fold, в котором устранены недочёты, выявленные во время первого показа в апреле. Новинка представляет собой дивайс, способный раскрываться в планшет. Он будет доступен в двух версиях - 5G и LTE с экранами диагональю 7,3 и 4,6 дюйма. LG Electronics показала флагман LG V50S с двумя экранами. Диагональ экрана 4,6 дюйма на чехле и 7,3 дюйма на внутреннем экране. Компания предлагает с помощью дополнительного экрана использовать многочисленные дополнительные функции, делающие эксплуатацию более удобной. На южнокорейском рынке Galaxy Fold поступит в продажу 6 сентября, а LG V50S - в октябре.