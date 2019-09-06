В Мокпхо начинает работу новая канатная дорога

7 сентября в городе Мокпхо провинции Чолла-Намдо начнёт работу канатная дорога, которая протянулась над морем, открывая пассажирам прекрасный вид. Об этом 3 сентября сообщили в мэрии. Это самая длинная в стране морская канатная дорога. Путь от места посадки в порту Пук до острова Кохадо составляет 3230 м. Вдоль всего пути установлены 155-метровые столбы, расстояние между которыми на участке над морем составляет 961 метр. Всего по канатной дороге передвигаются 55 кабинок, в которых размещаются по 10 человек. Строительство началось в сентябре 2017 года и завершилось в августе. Местная мэрия выражает надежду на то, что этот объект привлечёт множество туристов в регион.