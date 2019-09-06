В РК отзываются 25.633 автомобиля KIA Motors, SsangYoung и FORD

Photo : KBS News

В РК отозваны 25.633 автомобиля KIA Motors, SsangYoung и FORD. Об этом 5 сентября сообщили в министерстве сухопутных территорий и транспорта. Проблема коснулась шести моделей. В К5 от KIA Motors, проблемных единиц которых насчитывается 14.357, выявлены неполадки в шланге вакуумного усилителя тормозов. В К7 того же производителя обнаружена проблема с внезапным выключением двигателя. Таковых насчитывается 5.729 автомобилей. Отзыв 4.944 единиц SsangYoung Tivoli связан со сбоем в системе зажигания двигателя. 1.002 автомобиля FORD Fusion отозваны в связи с проблемой в ремне безопасности.