Из-за тайфуна «Линлин» в РК погибли 3 человека, 24 человека получили травмы

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По меньшей мере 3 человека погибли, 24 человека получили травмы из-за обрушившегося на территорию РК 7 сентября тайфуна «Линлин». Об этом сообщили в Центральном штабе по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами. Среди погибших 70-летняя женщина, которую сбило с ног сильным порывом ветра, в городе Порёне провинции Чхунчхон-Намдо. В городе Инчхоне на 30-летнего мужчину обрушился бетонный забор. В городе Пхачжу провинции Кёнгидо рабочего убило куском сорванной с крыши здания кровли. Два домохозяйства в уезде Пуан-гун провинции Чолла-Пукто остались без жилья. По всей стране от тайфуна пострадали 9.400 объектов. От сильнейшего ветра упали около 5 тысяч деревьев, повреждены 1.200 светофоров и фонарей. Тайфун нанёс ущерб половине из 14 тыс. гектаров сельскохозяйственных земель. Повреждены 25 культурно-исторических объектов. 160 тыс. домов временно остались без электричества. Были отменены или перенесены около 300 авиарейсов, был закрыт ряд автодорог. Премьер-министр РК Ли Нак Ён провёл заседание правительства, дав указание приступить к ликвидации последствий тайфуна.