Майкл Помпео выразил надежду на возвращение КНДР к диалогу

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Если председатель Госсовета КНДР Ким Чон Ын не вернётся за стол переговоров, то американский президент Дональд Трамп будет очень разачарован. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу ABC. Он также выразил надежду на возобновление диалога с Пхеньяном в ближайшие дни или недели. Помпео упомянул, что Дональд Трамп неоднократно обещал безопасность и экономическое процветание Северу в случае возобновления сотрудничества. Таким образом, глава госдепартамента пытается оказать давление на Пхеньян с тем, чтобы ускорить начало переговоров.