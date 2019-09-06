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В мире

Майкл Помпео выразил надежду на возвращение КНДР к диалогу

Write: 2019-09-09 10:29:57Update: 2019-09-09 18:11:49

Майкл Помпео выразил надежду на возвращение КНДР к диалогу

Photo : YONHAP News

Если председатель Госсовета КНДР Ким Чон Ын не вернётся за стол переговоров, то американский президент Дональд Трамп будет очень разачарован. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу ABC. Он также выразил надежду на возобновление диалога с Пхеньяном  в ближайшие дни или недели. Помпео упомянул, что Дональд Трамп неоднократно обещал безопасность и экономическое процветание Северу в случае возобновления сотрудничества. Таким образом, глава госдепартамента пытается оказать давление на Пхеньян с тем, чтобы ускорить начало переговоров. 
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