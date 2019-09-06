Четыре южнокорейских моряка заблокированы на перевернувшемся грузовом судне

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Четыре южнокорейских моряка заблокированы на перевернувшемся в ночь на 8 сентября у атлантического побережья США грузовом судне Golden Ray, которое принадлежит одной компании Hyundai Glovis. Судно с под флагом Маршалловых островов следовало в Балтимор и перевозило 4 тыс. автомобилей. На борту находились 24 члена экипажа – 10 южнокорейцев, 13 филиппинцев и один американец. По неустановленной причине на судне начался пожар, но сотрудникам Береговой охраны США удалось эвакуировать 20 членов экипажа. Четверо южнокорейских моряков предположительно оказались заблокированы в машинном отделении. Судно затонуло на расстоянии 1.600 метров от порта Брансуик штата Джорджия, где глубина моря составляет лишь 11 метров. Из-за сильных волн судно постоянно раскачивается, и вход спасателей внутрь корпуса возможен лишь после фиксации судна. Генеральное консульство РК в Атланте направило на место происшествия своих представителей.