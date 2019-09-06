Южнокорейские судостроители - вновь лидеры мирового рынка

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Южнокорейские судостроители вновь сохранили за собой первое место в мире по объёму заказов. Как сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики, опубликованном 8 сентября, они удерживают первое место четыре месяца подряд. В августе мировые судостроители получили заказы на строительство судов общим дедвейтом 1 млн компенсированных валовых регистровых тонн (CGT)Ю, и южнокорейская доля составила 73,5% - 735 тыс. тонн. Отечественная судостроительная отрасль четыре месяца подряд фиксирует максимальные показатели. На мировом рынке РК получила все три заказа на строительство грузовых танкеров для перевозки СПГ, а также на 13 из 14 заказов на нефтяные танкеры. Таким образом, в период с января по август объём заказов составил 11 млрд 300 млн долларов, что позволило РК вернуть лидерство, обойдя китайских конкурентов. Кроме того, РК стала второй по объёму, получив 34,9% всех мировых заказов – 4 млн 640 тыс. регистровых тонн. На первом месте Китай с отметкой 5 млн 20 тыс. тонн.