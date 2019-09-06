В этом году рост потребительских цен в РК может составить 0,5%

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В этом году рост потребительских цен в РК, по некоторым прогнозам, может составить лишь 0,5%. По данным Национального статистического управления, в период с января по август показатель составил 0,5%. Это самая низкая отметка с 1965 года. Самый низкий рост за август фиксировался в 1999 и 2015 годах - 0,6%. По прогнозам министерства планирования и финансов и Национального статистического управления, в предстоящие два месяца можно ожидать снижение роста, который может превысить 0,5% только к концу года. Такие выводы связаны с тем, что в прошлом году с августа по октябрь показатель был высоким, а в этом году ожидается снижение стоимости сельскохозяйственных товаров и топлива.