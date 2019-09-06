KDI: Южнокорейская экономика переживает спад

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Южнокорейская экономика переживает спад в течение полугода. Об этом говорится в докладе Корейского института развития (KDI). Ситуация за период с ноября прошлого года по март этого оценивается как замедление роста, а с апреля - спад. В июле промышленное производство росло на 0,5%, что объясняется увеличением количества рабочих дней. Фактором ограничения роста стал высокий уровень запасов готовой продукции. Розничные продажи сократились на 0,3% в годовом исчислении. В августе индекс потребительских настроений составил 92,5 пункта, снизившись на 3,4 пункта. Инвестиции в производственные мощности снижаются за счёт сферы полупроводников. Так, в июле показатель снизился на 4,7% в годовом исчислении.