Стивен Бигэн: США не приемлют создание в КНДР оружия массового уничтожения

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США и всё мировое сообщество не приемлют создания в КНДР оружия массового уничтожения. Об этом заявил 6 сентября специальный представитель США по Северной Корее Стивен Бигэн, выступая с лекцией в Мичиганском университете. Он отметил, что продолжение Пхеньяном разработки оружия массового уничтожения является вызовом международным правилам и нарушением резолюций СБ ООН. Он затронул тему важности переговоров КНДР и США. Бигэн, в частности, ещё раз озвучил позицию о светлом будущем Севера в случае денуклеаризации, подчеркнув важность сотрудничества. Он призвал СК вернуться к диалогу. Помимо этого, Стивен Бигэн заявил, что неудача в переговорах с Пхеньяном может привести к распространению ядерного оружия в Азии.