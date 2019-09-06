В РК обостряется проблема наркотиков

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В прошлом году в РК к ответственности за преступления, связанные с наркотиками, были привлечены 12.613 человек. Это на 10,7% меньше, чем в предыдущем году. Однако количество задержанных за контрабанду наркотиков выросло на 8,3% до 521 человека. Объём изъятых наркотиков вырос на 99,8%, составив 517,2 кг. Ввоз из-за рубежа наиболее распространённых наркотиков вырос в 11 раз, составив 292,4 кг. В генпрокуратуре рост неутешительной статистики объясняют активизацией деятельности международных преступных организаций, занимающихся наркотиками. Помимо этого, за последние четыре года на 72% выросло количество преступлений среди иностранцев, связанных с наркотиками. По имеющимся данным, в прошлом году объём торговли наркотиками через интернет, в том числе соцсети, вырос в четыре раза, составив 7 млрд 600 млн вон или 6 млн 300 тыс. долларов.