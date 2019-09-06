Институт Hyundai снизил прогноз роста экономики РК

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Институт экономических исследований Hyundai снизил прогноз роста экономики РК на этот год до 2,1%. Это на 0,4% меньше, чем при предыдущем прогнозе. Снижение показателей связано с ухудшением ситуации на внутреннем рынке и в отрасли экспорта, а также с влиянием японских мер экономического давления и торгового конфликта США и Китая. В институте отмечается, что правительство страны расширило финансовые вливания в экономику, но в частном секторе на это никак не отреагировали, поэтому застой приобретает затяжной характер. Корейский институт развития (KDI) также снизил прогноз роста экономики на 0,3% до 1,9%. В институте указывается на резкое снижение экспорта, замедление темпов роста инвестиций и потребления.