Рост расходов южнокорейцев на отдых и развлечения замедлился

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Рост расходов южнокорейцев на развлечения и отдых резко сократился. Среди них путешествия, покупки различных вещей для хобби, посещение парков развлечений и другие. По данным Банка Кореи, во втором квартале этого года расходы домохозяйств, связанные с досугом и развлечениями, выросли лишь на 1,4% в годовом исчислении, составив 19,5 трлн вон или 16 млрд 300 млн долларов. Это самый низкий показатель за последние десять лет после второго квартала 2009 года. После введения 52-часовой рабочей недели показатель демонстрировал значительный рост. Так, в первом квартале прошлого года он составил 6,7%, во втором 4,3%, а в первом квартале этого года также 4,3%.