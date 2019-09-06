В компаниях РК растут расходы, и падает оперативная прибыль

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В первой половине этого года расходы 85 филиалов десяти крупнейших южнокорейских корпораций на оплату труда выросли на 7,1%, составив 45 млрд 600 млн долларов. Об этом говорится в отчете интернет-агентства Chaebul.com. Таким образом, коэффициент таких расходов в отношении объёма продаж вырос с 8,1% до 8,7% в годовом исчислении. Продажи снизились на 1,1%, составив 524 млрд 300 млн долларов, а операционная прибыль - на 44,7% до 31 млрд 200 млн долларов. Такую ситуацию объясняют резким увеличением оперативных расходов.