Из-за тайфуна «Линлин» в КНДР погибли 5 человек

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Тайфун «Линлин» нанёс существенный ущерб не только Югу, но и Северу Кореи. Агентство ЦТАК сообщило, что к 8 сентября погибли пять человек, трое получили ранения. 460 жилых домов и 15 общественных объектов разрушены или затоплены, пострадали 45.800 гектаров сельскохозяйственных угодий. В провинциях Хванхэ-Пукто и Хамгён-Пукто, Пхеньяне и других районах страны сильный ветер поднимал в воздух крыши домов и ломал опоры линий электропередач. Местное телевидение весь день 8 сентября передавало новости об изменениях ситуации. Ранее местные власти объявили штормовое предупреждение. Было проведено экстренное заседание правительства и объявлены статистические данные об ущербе, что является необычным поведением для Пхеньяна в подобных ситуациях. Таким образом, КНДР значительно улучшила систему противодействия стихийным бедствиям.