Потенциальный рост южнокорейской экономики снижается

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В последнее время потенциальные темпы роста южнокорейской экономики имеют тенденцию к спаду. В докладе Банка Кореи по экономическим прогнозам указывается, что в период с 2019 по 2020 год показатель составит 2,5–2,6%. В период с 2001 по2005 год отметка составляла 5-5,2%, с 2006 по 2010 год 4,1–4,2%. Далее показатель постоянно снижался. В качестве причин такой тенденции озвучивается фактор застоя в улучшении производительности, а также замедления темпов наращивания рабочей силы и вкладываемого в производство капитала. В Банке Кореи также считают, что потенциальный рост будет продолжать ухудшаться из-за уменьшения количества трудоспособного населения в связи с низкой рождаемостью и старением общества.