Сеул озвучит проблемы предстоящих Олимпиады и Паралимпиады в Токио

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РК намерена обратиться к Международному паралимпийскому комитету и оргкомитету Паралимпийских Игр в Токио 2020 года с просьбой внести изменения в планы использования Японией флага восходящего солнца «Угильги». Этот флаг в странах Азии воспринимается как символ японского милитаризма. Проблема в том, что Япония представила дизайн медалей для паралимпийцев, изображение на которых напоминает «Угильги». Кроме того, в Токио решили разрешить своей сборной выходить на открытии и закрытии Олимпиады с этим флагом. Делегация РК озвучит мнение по этому поводу на семинаре глав спортивных сборных в Токио, который проходит с 8 по 12 сентября. Об этом сообщила телерадиокомпании KBS председатель Корейского паралимпийского комитета Чон Хе Чжа. По её словам, она намерена оспорить меры Японии по «Угильги», учитывая, что Паралимпиада - это политически нейтральное мероприятие. Кроме того, Чон Хе Чжа планирует потребовать решить проблему размещения на сайте предстоящей Паралимпиады информации о территориальной принадлежности островов Токто в Восточном море.