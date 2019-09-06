Президент РК призвал народ проявить понимание в вопросе назначения Чо Гука

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9 сентября президент РК Мун Чжэ Ин выступил с заявлением по поводу назначения Чо Гука новым министром юстиции, вопреки продолжающимся спорам вокруг него. Он, в частности, заявил, что вместе с Чо Гуком работал над реализацией реформирования органов власти и теперь хочет возложить на него задачу по завершению этого дела. Глава государства призвал народ проявить понимание и поддержку. Такое заявление он сделал на церемонии вручения удостоверений о назначении семи новым членам правительства. Он подчеркнул, что одним из его самых важных предвыборных обещаний было проведение реформирования органов власти, что получило одобрение народа. Поэтому он стремится по возможности максимально чётко выполнить данное обещание. По его словам, сегодня осталось обеспечить политический нейтралитет органов власти на уровне закона. Он коснулся опасений о том, что после назначения Чо Гука на пост министра юстиции могут возникнуть сложности в проведении прокуратурой расследования в его отношении, а также в реализации Чо Гуком своих обязанностей на новом посту из-за споров. Президент сказал, что прокуратура уже доказала готовность к беспристрастному разбирательству. Он подчеркнул, что если прокуратура будет делать своё дело, а министр своё, то это станет показателем развития демократии и реформирования органов власти.