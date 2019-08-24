КНДР запустила два неопознанных снаряда в сторону Восточного моря

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Утром 10 сентября КНДР запустила два неопознанных снаряда в направлении Восточного моря. По данным Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК, снаряды были выпущены в восточном направлении с территории провинции Пхёнан-Намдо. Сообщается, что южнокорейские военные внимательно следят за ситуацией, сохраняя готовность к возможным дополнительным запускам. В настоящий момент спецслужбы занимаются анализом характеристик снарядов. Это десятый по счёту запуск с начала года. Примечательно, что СК провела очередную демонстрацию силы сразу после того, как озвучила для США послание о готовности к диалогу. По мнению ряда экспертов, это может говорить о желании Пхеньяна внести в повестку контактов с американской стороной вопрос об обеспечении собственной безопасности.