Совет национальной безопасности РК выразил «серьёзную обеспокоенность» по поводу северокорейских запусков

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Совет национальной безопасности РК выразил «серьёзную обеспокоенность» по поводу последнего запуска северокорейских снарядов. Его экстренное заседание состоялось во вторник в формате видеоконференции под председательством начальника отдела национальной безопасности администрации президента Чон Ый Ёна. Участники заседания рассмотрели также общие условия безопасности на Корейском полуострове. Утром 10 сентября КНДР запустила два неопознанных снаряда малой дальности в направлении Восточного моря. По данным Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК, снаряды были запущены в восточном направлении из района города Кочхона провинции Пхёнан-Намдо 6:53 и 7:12 утра и пролетели 330 км. Это десятый по счёту запуск с начала года. Сообщается, что южнокорейские военные внимательно следят за ситуацией, сохраняя готовность к возможным дополнительным запускам.