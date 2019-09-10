Все члены экипажа судна Golden Ray спасены

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Спасены последние четыре члена экипажа грузового судна Golden Ray, которое 8 сентября перевернулось у атлантического побережья США. Сразу после инцидента Береговая охрана эвакуировала 20 членов экипажа. Четверо южнокорейских моряков оказались заблокированы в машинном отделении. Спасательные работы продолжились. В понедельник Береговая охрана США сообщила в Twitter об успешном спасении последнего члена экипажа Golden Ray. Сообщается, что в корпусе судна было проделано отверстие, через которое удалось связаться с остававшимися внутри моряками. После этого были извлечены сначала двое, а затем ещё один человек. Последнего члена экипажа удалось спасти во второй половине дня. В настоящее время ведутся работы по предотвращению возможного урона окружающей среде и перемещению судна. Администрация президента РК выразила благодарность американской стороне за оперативные дейсмтвия по спасению южнокорейских граждан.