Президент США дал положительную оценку готовности КНДР к переговорам

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Президент США Дональд Трамп положительно оценил заявление Пхеньяна о готовности к возобновлению переговоров. Он, в частности, сказал, выступая 9 сентября в Белом доме: «Встреча - это всегда хорошо. Мы будем следить за тем, что будет дальше». По словам Трампа, если переговоры начнутся, то это будет «интересно». Дональд Трамп отметил, что Север уже давно не проводил ядерных испытаний, а также недавно вернул США останки американских солдат, погибших в Корейской войне. Он подчеркнул, что, несмотря на ряд ракетных запусков Севера, главы двух стран сохранили взаимное доверие. Таким образом, рабочие переговоры КНДР и США, которые не проводились в течение двух месяцев, могут возобновиться в ближайшее время. Некоторые разногласия также возможны по вопросу «нового подхода» к диалогу, на котором настаивает Пхеньян.