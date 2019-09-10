69% американцев согласны с увеличением или сохранением размера военного контингента в РК

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69% американцев согласны с увеличением или сохранением нынешнего размера военного контингента США в РК. Такими стали представленные во вторник результаты опроса, проведённого Чикагским советом по глобальным вопросам (CCGA) при поддержке Корейского фонда международных обменов среди 2.059 человек. 12% опрошенных поддержали идею о наращивании военного присутствия на Корейском полуострове, 57% высказались за сохранение нынешнего размера контингента. 16% респондентов считают необходимым сокращение контингента, а 13% - его вывод. Помимо этого, 58% участников опроса согласились с планом мобилизации американской армии в целях защиты РК в случае нападения со стороны КНДР.