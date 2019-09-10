В РК начал работу комитет по предотвращению суицидов

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9 сентября начал работу комитет при премьер-министре РК по предотвращению суицидов, который провёл под председательством главы правительства Ли Нак Ёна своё первое заседание. На нём обсуждались различные темы, в том числе государственный план действий по решению проблемы суицидов. Ли Нак Ён заявил, что реальная работа в этом направлении начата впервые, и сегодня стоит задача по созданию прочной системы предотвращения самоубийств. Комитет будет ежегодно определять районы с наиболее высоким уровнем рисков для создания структуры поддержки уязвимых групп населения. Будет вестись работа с одинокими пожилыми людьми, а также медицинскими учреждениями, которые будут связываться с центрами психологического здоровья. Близким людей, которые пошли на суицид, решено оказывать всевозможную поддержку, в том числе покрытие административных расходов и стоимости юридических консультаций, а также создание программ душевного здоровья. С конца года решено в тестовом режиме начать проект по созданию системы учреждений экстренной психологической помощи, работающих круглосуточно.