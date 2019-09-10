С января по июль объём налоговых сборов в РК сократился

Photo : YONHAP News

С января по июль этого года объём налоговых сборов составил в РК 189 трлн 400 млрд вон или 158 млрд 900 млн долларов. Это на 800 млрд вон меньше, чем за тот же период прошлого года. Как отмечается в докладе министерства планирования и финансов, это объясняется снижением поступлений НДС на 2 трлн 700 млрд вон на фоне повышения регионального потребительского налога с 11% до 15% в рамках обеспечения финансовой самостоятельности регионов. Коэффициент собираемости налогов составил 64,2%, что на 6,7% меньше, чем за тот же период прошлого года. В указанный период доходы, помимо налоговых поступлений, снизились на 1 трлн 300 млрд вон, составив 15,5 трлн вон или 13 млрд долларов. Общие расходы выросли на 29 млрд 800 млн долларов, составив 267 млрд 200 млн долларов. В итоге дефицит составил 20 млрд 400 млн долларов. Если не учитывать четыре гарантийных фонда, то дефицит составит 40,5 млрд долларов.