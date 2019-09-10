В этом году на праздник Чхусок максимальная загруженность на дорогах ожидается 13 сентября

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В этом году на праздник урожая и поминовения предков Чхусок наибольшая загруженность дорог ожидается в праздничный день 13 сентября и накануне. В министерстве сухопутных территорий и транспорта сообщили, что 29,5% южнокорейцев, решивших посетить малую родину, отправятся в путь утром 12 сентября. Поэтому именно в это время дороги будут наиболее загруженными. 25,4% намерены вернуться в Сеул, столичный регион и другие большие города на следующий день после праздника – 14 сентября. 23,6% сделают это ещё в пятницу во второй половине дня. Таким образом, в обоих направлениях самая напряжённая ситуация на дорогах будет наблюдаться 13 сентября, непосредственно в день праздника. В министерстве отмечается, что путь из Сеула в Пусан и Мокпхо займёт 8 часов 30 минут. Учитывая, что в этом году выходные более короткие, то и время в пути увеличится.