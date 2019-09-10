Президент РК провёл заседание кабинета министров в Корейском институте науки и технологий

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10 сентября президент РК Мун Чжэ Ин провёл заседание кабинета министров в Корейском институте науки и технологий (KIST). Это связано с политикой правительства по налаживанию отечественного производства стратегического сырья, запчастей и оборудования в условиях экономического давления со стороны Японии. Президент подчеркнул, что укрепление конкурентоспособности данных отраслей нацелено больше не на регулирование отношений с Японией, а на создание базы для развития отечественной экономики на ближайшие 100 лет. Он заявил, что правительство увеличит инвестиции в данные отрасли, чтобы они достигли мирового уровня.