РК выиграла спор в ВТО о пошлинах на пневматические клапаны японского производства

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РК выиграла у Японии спор в ВТО по поводу антидемпинговых пошлин на японские пневматические клапаны. Как отмечается в опубликованном 10 сентября отчёте апелляционного органа ВТО, каких бы то ни было нарушений правил международной организации при наложении правительством РК антидемпинговых пошлин на пневматические клапаны японского производства не выявлено. Таким образом, ВТО подтвердил первоначальное постановление апелляционного органа от 2018 года, в соответствии с которым была признана правомерность действий южнокорейско стороны по восьми из девяти пунктов упомянутого дела. Отчёт апелляционного органа ВТО представляет собой окончательное решение по спору о японских пневматических клапанах. Он будет окончательно принят в течение 30 дней после соответствующих процедур. Пневматические клапаны необходимы для механического перемещения в автомобилях, электронике и других машинах. Японские продукты ранее составляли более 70% на южнокорейском рынке. В 2015 году правительство РК решило ввести антидемпинговые пошлины на японские пневматические клапаны в размере 11,7-22,8% в течение пяти лет, сославшись на то, что их импорт причиняет значительный ущерб отечественной промышленности. В 2016 году Япония оспорила эту меру в ВТО.