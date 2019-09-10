Президент США отправил Джона Болтона в отставку с поста советника по национальной безопасности

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Президент США Дональд Трамп освободил Джона Болтона от обязанностей своего помощника по национальной безопасности. Сообщение об этом глава Белого дома опубликовал во вторник на своей странице в Twitter. В нём говорится, что Трамп «проинформировал Джона Болтона, что его служба больше не требуется в Белом доме». Трамп отметил, что был «категорически не согласен со многими его предложениями, как и многие другие в администрации». Одновременно он подчеркнул, что «очень благодарен Джону за его службу. Имя нового помощника глава Белого дома предложит на следующей неделе. Исполнять обязанности помощника президента США по национальной безопасности станет Чарли Капперман.