Президент РК пожелал корейцам жить в «справедливой стране»

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Президент РК Мун Чжэ Ин в своём послании по случаю предстоящего осеннего праздника урожая и поминовения предков Чхусок пожелал корейцам жить в «стране, которая является справедливой для всех нас». Он напомнил, что поставил перед собой три политические цели - динамичная экономика, справедливое общество и мирный Корейский полуостров. Глава государства также выразил сочувствие пострадавшим от мощного тайфуна «Линлин», обрушившегося на Корейский полуостров в минувшие выходные. В своём прошлогоднем послании к празднику Чхусок Мун Чжэ Ин сосредоточился на мирных усилиях, призвав южных и северных корейцев к совместному процветанию. В 2017 году, в первый год пребывания у власти, он сделал акцент на гармонии и социальном единстве.