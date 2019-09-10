За первые 10 дней сентября южнокорейский экспорт составил 15 млрд долларов

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За период с 1 по 10 сентября южнокорейский экспорт составил 15 млрд долларов, что 1 млрд 100 млн. долларов больше, чем за тот же период прошлого года, сообщили в среду в Таможенном управлении. По мнению экспертов, росту экспорта способствовал рост зарубежных поставок беспроводных средств связи на 105,6%, а легковых автомобилей на 20,7%. Одновременно продажи за рубеж полупроводников уменьшились на 33,3%, а нефтехимической продукции на 3,7%. Импорт составил за тот же период 14 млрд 100 млн долларов, увеличившись на 3,3% в годовом исчислении.